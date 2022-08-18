"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Applied Materials с целью $130

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials Inc. с целевой ценой $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,8%, стоп-приказ: $97,6, говорится в комментарии инвестиционной компании.

18 августа компания отчитается о финансовых результатах за II квартал. Аналитики ожидают, что выручка составит $6,26 млрд, а прибыль на акцию - $1,78. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.

"С технической точки зрения цена акции вышла из нисходящего канала. Идея на рост бумаги с целью $130. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $97,6 риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,94", - указывают эксперты "Финама".

Applied Materials Inc. - американская компания, поставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых микросхем в области электроники, плоскопанельных дисплеев для компьютеров, смартфонов и телевизоров, а также продукции, работающей за счет солнечной энергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.