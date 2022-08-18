"Финам" открыл торговую идею: продавать акции ОГК-2 с целью 0,491 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "ОГК-2" с целевой ценой 0,491 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,6%, стоп-приказ: 0,538 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день нет позитивных триггеров для роста бумаг, поэтому с наибольшей вероятностью котировки продолжат двигаться в текущем тренде.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках нисходящего тренда. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,538 рубля риск на портфель составит 0,11%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "ОГК-2" - крупнейшая российская компания тепловой генерации с установленной мощностью 18 ГВт и годовой выручкой около 116 млрд рублей. Основными видами деятельности эмитента являются производство и продажа электрической и тепловой энергии.

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