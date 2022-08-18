Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг бумаг Halyk Bank на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг бумаг Halyk Bank на уровне "покупать" с целевой ценой $15,2 за штуку, говорится в комментарии аналитика Ольги Найденовой.

"Опубликовав 16 августа результаты за 2К22 по МСФО, превзошедшие консенсус-прогноз в среднем на 49% (чистая прибыль в KZT157,2 млрд, ROE в 37% благодаря росту основного бизнеса и высокой прибыли по финансовым инструментам однократного характера), Halyk провел телеконференцию с участием менеджмента, где представил повышенный прогноз на 2022г", - пишет аналитик.

Что касается потенциальных дивидендных выплат из прибыли за 2021г, совет директоров должен их обсудить в середине сентября, подчеркивает Найденова. Критерии для потенциальной выплаты включают в себя коэффициент CET-1 свыше 17%, стабильность кредитного рейтинга и комфортный прогноз рисков.

"Коэффициент CET-1 в 2К22 снизился до 17,5% с 18,7% кварталом ранее, несмотря на значительный прирост капитала из-за 16%-го квартального увеличения активов, взвешенных по уровню риска (RWA), в основном благодаря приобретению портфеля Сбербанка. В итоге после опубликования сильных результатов и увеличения прогнозных показателей мы ожидаем повышения консенсус-прогноза и сохраняем неизменным наш рейтинг "покупать" по бумагам компании с целевой ценой $15,2/ГДР", - отмечает эксперт инвестбанка.

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