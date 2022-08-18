Потенциал снижения S&P 500 в рамках коррекции еще не исчерпан - BCS Express

Потенциал снижения индекса S&P 500 в рамках технического отката еще не исчерпан, стоит сохранять осторожность с покупками, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер

"Медведи" на рынке акций США ожидаемо проявили характер на торгах в среду, а фондовым "быкам" оказалась не "по зубам" область 4300 пунктов по индексу широкого рынка акций S&P 500. Мы отмечали потерю темпа подъема рынка в качестве фактора грядущего отката. Падение внутри сессии превышало процент, но часть провала удалось выкупить. Тем не менее минимальным ориентиром для разрядки перегретого в последние дни рынка служит район чуть ниже 4200 пунктов, значит, потенциал вниз еще есть, а это довод сохранять осторожность с покупками. В утренние часы четверга фьючерс на S&P 500 был малоактивен немногим выше 4270 пунктов. Мрачные оценки по рынку Штатов по-прежнему актуальны, а превышение уровней сопротивления относим к спекулятивной природе рынка и скачкам волатильности. Иррациональность поведения не должна вводить в заблуждение", - пишет аналитик в комментарии.

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