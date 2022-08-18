Цена акций "СПБ биржи" может вырасти до 300-350 руб. на горизонте нескольких месяцев - "Алго Капитал"

Котировки акций "СПБ биржи" обладают техническим потенциалом для восстановительного роста к уровням 300-350 руб. на горизонте нескольких месяцев, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Эксперт также обращает внимание, что в настоящее время в бумагах сохраняются повышенные торговые обороты и широкая амплитуда внутридневных колебаний.

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