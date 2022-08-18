Инвесторам стоит обратить внимание на акции НОВАТЭКа - "Солид Брокер"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "НОВАТЭКа", говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Мировая экономика сильно зависит от дешевого природного газа. При этом уже сейчас мы видим очередные рекорды по ценам на газ в Европе. Прокачка газа "Газпромом" упала примерно на 60% от средних уровней прошлого года. В результате, чтобы успеть заполнить газохранилища, Европа ускоренными темпами закупает СПГ, а также готовится к сокращению потребления, что уже сказывается на многих отраслях экономики. По нашему мнению, период высоких цен на газ продлится ещё всю осень и зиму, а далее уже при благоприятном политическом фоне должно наступить охлаждение цен. С учетом того, что рост цен идет благодаря сокращениям поставок "Газпромом", бенефициаром среди российских компаний выглядит "НОВАТЭК", который преимущественно поставляет СПГ в Азию. Азиатские потребители по-прежнему конкурируют с европейскими за СПГ, что сохраняет высокую корреляцию цен. Поэтому в текущей ситуации мы рекомендуем наращивать позиции в "НОВАТЭКе", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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