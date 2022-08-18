Шансы на рост индекса Мосбиржи в ближайшее время сохраняются - BCS Express

Шансы на возвращение к росту индекса Мосбиржи в ближайшее время сохраняются, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"В среду по российскому рынку прокатилась волна распродаж, которая могла быть спровоцирована фиксацией прибыли после роста предыдущих дней. Акции снижались "широким фронтом", но глубоких просадок почти не наблюдалось - большинство бумаг потеряли не более 2%. Обороты торгов немного снизились, что говорит скорее в пользу коррекции, чем разворота. Индекс Мосбиржи растерял часть приобретений вторника, но на графике по-прежнему просматривается пробой сопротивлений в районе 2180 пунктов, что позволяет надеяться на продолжение растущей волны. Подтверждающим сигналом для развития полноценного восходящего тренда может быть фиксация "дневной свечи" выше 2240 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

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