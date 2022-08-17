Потенциал роста акций Wells Fargo почти исчерпан - "Финам"

Потенциал роста акций Wells Fargo почти исчерпан, полагают аналитики Финама" и понижают рейтинг акций компании с "покупать" до "держать".

Целевая цена остается на уровне $47 на июль 2023 года, что предполагает апсайд 2% от текущих уровней.

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