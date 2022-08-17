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17 августа 2022 года 19:01
Потенциал роста акций Wells Fargo почти исчерпан - "Финам"
Потенциал роста акций Wells Fargo почти исчерпан, полагают аналитики Финама" и понижают рейтинг акций компании с "покупать" до "держать". Целевая цена остается на уровне $47 на июль 2023 года, что предполагает апсайд 2% от текущих уровней. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-WELLS/FARGO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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