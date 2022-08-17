Финпоказатели Циан вырастут в 3К22 за счет рекламы и платных услуг - ПСБ

Финансовые показатели "Циан" в III квартале 2022г вырастут за счет рекламы и платных услуг, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Выручка Cian plc, холдинговой компании "Циан", во II квартале 2022г увеличилась на 31% г/г и составила 1,9 млрд рублей. Скорректированная EBITDA выросла в 4 раза г/г и составила 480 млн рублей. Рентабельность по показателю составила 25,2% против 8,2% во II квартале 2021 года. Доходы от основного бизнеса "Циан", включающего размещение объявлений, лидогенерацию и онлайн-рекламу, увеличились на 30% г/г, до 1,8 млрд рублей. Во II квартале компания получила убыток в размере 389 млн рублей против убытка в 400 млн рублей годом ранее", - отмечается в комментарии.

Аналитики ПСБ положительно оценивают результаты компании, учитывая двухзначный рост выручки и четырехкратное увеличение показателя скорректированной EBITDA. Во II квартале компания получила убыток, но он сократился на 66% г/г. Основная причина - потери 663 млн руб. на курсовых разницах. Без них "Циан" вышел бы в плюс по прибыли. Эксперты ожидают, что показатели компании в 3К22 вырастут за счет рекламы и платных услуг.

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