Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical с целевой ценой HKD135,3, что эквивалентно почти 13%-ному потенциалу роста от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Ведущий мировой производитель интегрированных оптических компонентов и продуктов Sunny Optical Technology, акции которого находятся в нашем аналитическом покрытии, представил финансовые результаты за I полугодие 2022г. Чистая прибыль в отчетном периоде снизилась на 49,5% г/г до 1,4 млрд юаней или 124,13 юаня на акцию. Выручка Sunny в январе-июне уменьшилась на 14,4% г/г до 17 млрд юаней, что было связано со вспышками заболеваемости COVID-19 в Китае, дефицитом чипов, российско-украинским конфликтом и ускорением инфляции. Тем не менее, на конец июня Sunny остается лидером рынка как в сегменте оптических продуктов для смартфонов, так и в области оптических линз и модулей для автомобилей", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

По оценкам эксперта, в среднесрочной перспективе риски, связанные с эпидемиологической обстановкой в стране и инфляционным давлением, ослабнут, а бизнес в области продукции для автомобилей и AR/VR продолжит расширяться, что положительно скажется на финансовых метриках компании.

Sunny Optical Technology - ведущий мировой производитель интегрированных оптических компонентов и продуктов.

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