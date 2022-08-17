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17 августа 2022 года 15:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 1719 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целью 1719 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,4%, стоп-приказ: 1275 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Ozon может опубликовать финансовые результаты за II квартал 2022г по МСФО 17 августа. Аналитики ожидают продолжения роста оборота (GMV) на фоне сохранения высоких темпов роста рынка e-commerce и ведущего игрока на нем (Wildberries, GMV +92% в годовом выражении по результатам II квартала), а также снижения операционного убытка ввиду оптимизации расходов на доставку, рекламу и сокращения инвестиций в цены. "С точки зрения технического анализа цена акции пробила локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 1719 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1275 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,16", - указывают эксперты инвесткомпании. Ozon - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с самой большой сетью логистических центров и точек самовывоза. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-AКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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