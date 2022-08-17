"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Colgate-Palmolive с целью $88

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Colgate-Palmolive Co. с целью $88 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 7,08%, стоп-приказ: $79, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Отчетность Colgate-Palmolive Company подтвердила прогнозы аналитиков по прибыли. В текущих условиях повышения процентных ставок компания выглядит устойчиво, что, на взгляд экспертов, говорит о потенциале ее акций.

"С технической точки зрения цена пробила локальный уровень сопротивления $82. Это говорит о возможном продолжении импульса наверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп- заявки на уровне $79 риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83", - указывают аналитики "Финама".

Colgate-Palmolive Company - международная компания, которая производит средства личной гигиены, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию.

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