Акции Татнефти - одни из наиболее привлекательных бумаг в секторе - Газпромбанк

Акции "Татнефти" - одни из наиболее привлекательных бумаг в нефтегазовом секторе, говорится в комментарии Газпромбанка.

"СД "Татнефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 1П22 в размере 32,71 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Размер дивиденда соответствует 50% от чистой прибыли компании по РСБУ за 1П22. Реестр закрывается 11 октября. Мы считаем новость крайне позитивной для акций компании. Несмотря на то, что размер дивиденда соответствует минимальному уровню дивидендной политики, компания остается дружественной и инвестиционно привлекательной для акционеров. Мы продолжаем рассматривать акции "Татнефти" как одну из наиболее привлекательных бумаг в секторе нефти и газа", - пишет аналитик банка Александр Корнеев.

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