Динамики цен на цинк и алюминий будут наиболее позитивными среди цветных металлов в ближайшие месяцы - Sber CIB

Динамики цен на цинк и алюминий могут оказаться более позитивными по сравнению с другими цветными металлами в ближайшие месяцы, говорится в комментарии экспертов Sber CIB.

"Лидером роста среди цветных металлов во вторник стал цинк: его цены в течение дня достигали $3800/тонну, преодолев важный уровень сопротивления $3670 (200-дневное скользящее среднее). В среду котировки цинка консолидируются около этой отметки, которая, возможно, останется "потолком" цен в краткосрочной перспективе. Резкий скачок котировок цинка во вторник был связан с тем, что цены на газ в Европе превысили $2600 за тыс. куб. м и стало известно, что плавильный завод компании Nyrstar в Нидерландах будет переведен в режим техобслуживания с 1 сентября. Завод выпускает около 315 тыс. тонн цинка в год, однако производство было сокращено еще в 4К21, когда начался энергокризис в Европе. Кроме того, три европейских цинковых завода компании Glencore сейчас работают вполовину своей мощности, - отмечает аналитик инвестбанка Анна Пильгунова. - По нашему мнению, на фоне стабильно высоких цен на газ ($2000 за тыс. куб. м) и ротации потребления электричества в Европе могут полностью остановиться заводы по выпуску цинка. Мы считаем, что в ближайшие месяцы динамика котировок цинка может оказаться более позитивной, чем у цен на другие цветные металлы. Аналогичная ситуация может сложиться и на рынке алюминия (наиболее энергоемкого в производстве), поэтому его котировки тоже могут резко вырасти".

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