Возможно снижение цены золота к $1770/унц. во второй половине среды - Sber CIB

Возможно снижение цены золота к нижней границе диапазона $1770-1785 за тройскую унцию во второй половине среды, считает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Золото на торгах в Азии в среду котируется на уровне около $1780 за унцию. В центре внимания находятся протокол июльского заседания ФРС и розничные продажи в США за июль. Наибольший интерес представляет публикация от Федрезерва. Протокол может просигнализировать о дальнейших шагах регулятора. Кроме того, статистика по розничным продажам может оказать поддержку желтому металлу, в случае если она окажется хуже текущих консенсусных ожиданий (рост на 0,1%). Однако, учитывая замедление инфляции в июле, розничные продажи вполне могут превысить прогнозы. В таком случае золото может оказаться под дополнительным давлением. Мы ожидаем, что желтый металл в среду продолжит торговаться в коридоре $1770-1785 за унцию и, возможно, приблизится к нижней границе диапазона во второй половине дня", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.