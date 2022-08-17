BCS Express снизил прогнозную цену акций Palantir до $10

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Palantir Technologies до $10 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Palantir предоставил смешанные финансовые результаты за второй квартал. Отсутствие подтверждения среднесрочных прогнозов по выручке повышает неопределенность в части достижения целевых показателей, таргетируемых менеджментом. Важно отметить и то, что менеджмент прогнозирует значимое снижение маржинальности (рост расходов на маркетинг) во втором полугодии. Учитывая отмеченные менеджментом задержки в заключении контрактов, наращивание маркетинговых расходов, на наш взгляд, вызывает ряд вопросов в части эффективности бизнеса. Мы понижаем целевую цену до $10 при сохранении рекомендации "держать", - указывают аналитики.

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