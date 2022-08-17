Возможно снижение котировок нефти до $90/барр. в ближайшее время - "Финам"

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $90/баррель в ближайшее время, сил у покупателей нефти сейчас мало, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Нефтяные цены сейчас продолжают торговаться вблизи минимальных месячных уровней поскольку инвесторов все еще беспокоит тема замедления роста мировой экономики и ослабления спроса на топливо. Особенно отчетливо ее подтвердили на этой неделе весьма слабые статданные из КНР за июль: рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в прошлом месяце оказался слабее прогнозов аналитиков. Проблемы в секторе местной недвижимости в сочетании со стратегией нулевой терпимости к коронавирусу, вероятно, продолжат оказывать давление на экономику КНР в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что будет негативно влиять на нефтяные цены, - пишет эксперт. - Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в среду утром опустились уже в район $92/баррель. Как видим, сильная поддержка на $94/баррель осталась выше, и следующей целью снижения является теперь отметка $90/баррель. Это будет минимальный ценовой уровень с середины февраля этого года. Там проходит следующий рубеж поддержки, и там можно ждать остановки продаж и локальной коррекции наверх".

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