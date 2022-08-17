"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 400 руб. за штуку на горизонте 3-6 месяцев, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Роснефть" в августе должна опубликовать финансовые результаты за 1П22 по МСФО. 40% доходов компании приходится на Европу по трубопроводу, поставки по которому ЕС пока не планирует ограничивать, и 27% приходится на азиатские рынки, где был повышенный спрос во 2К22. Таким образом, в данный момент эмитент менее подвержен влиянию санкций со стороны Запада. При этом нужно отметить, что основная маржа у компании в сегменте "Разведка и добыча" из-за более низких операционных расходов в сегменте по сравнению с "Переработкой, коммерцией и логистикой". В связи с этим мы ожидаем более сильную динамику финансовых показателей по сравнению с "Татнефтью". Кроме того, на фоне укрепления рубля "Роснефть" может показать положительную переоценку обязательств в валюте, что приведет к росту чистой прибыли. Поэтому мы рекомендуем покупать акции "Роснефти" с целевым ориентиром 400 рублей на горизонте 3-6 месяцев", - указывает эксперт.

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