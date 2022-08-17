Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку бумаг МТС

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку бумаг "МТС", сообщается в комментарии.

"Несмотря на прогнозируемое давление на рентабельность, мы по-прежнему считаем хорошими фундаментальные показатели "МТС", как и способность компании генерировать значительные денежные потоки ввиду относительной устойчивости основного ее бизнеса к актуальным в сегодняшних условиях рискам. С учетом вышесказанного сохраняем позитивную оценку акций эмитента", - отмечает аналитик Константин Белов.

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