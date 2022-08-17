Вероятный диапазон доходности 10-летних ОФЗ на торгах в среду - 8,9-9% - ПСБ

Вероятный диапазон доходности 10-летних рублевых гособлигаций на торгах в среду составляет 8,9-9% годовых, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастршина.

"Стремительный рост цен на газ и укрепление курса рубля во вторник оказали позитивное влияние на российский долговой рынок и перевесили негатив от умеренного снижения нефтяных цен. Рост доходности гособлигаций США после хорошей статистики по промпроизводству был нейтрально воспринят инвесторами в российские облигации. В среду ожидаем, что рублевые гособлигации будут торговаться около достигнутых уровней. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 8,9-9,0% годовых", - пишет эксперт.

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