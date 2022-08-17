Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в среду - "Открытие Инвестиции"

Рубль, скорее всего, продолжит укрепление на торгах в среду на фоне отсутствия массовых продаж рублевых гособлигаций нерезидентами из "дружественных" стран и приближающегося налогового периода, полагает аналитик "Открытие Инвестиции", ведущий эксперт "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

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