Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика России и США и финрезультаты Ozon:

- Индекс цен производителей в России за июль;

- Розничные продажи в США за июль;

- Объем товарно-материальных запасов в США в июне;

- Финансовые результаты Ozon за второй квартал 2022 года по МСФО.

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