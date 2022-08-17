Ротация средств частных инвесторов остается главным драйвером рынка акций РФ - "Открытие Инвестиции"

Ротация средств частных инвесторов пока остается главным драйвером российского рынка акций, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Российские акции выросли на торгах во вторник, 16 августа. Поддержку российскому рынку оказал позитивный ход торгов в Европе, попытка цен на нефть Brent вернуться выше $95/барр. (вечером снижение возобновилось), рост компаний нефтегазового сектора, а также снижение беспокойств по поводу того, что автоматическая конвертация депозитарных расписок российских эмитентов станет драйверам новой волны распродажи, - пишет эксперт в комментарии. - Между тем драйверов для ралли мы по-прежнему не видим. Напомним, согласно данным Мосбиржи, доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июле составила 77%. Институциональные инвесторы малоактивны по объективным причинам. Среди них отсутствие возможности арбитража с западными площадками, отсутствие возможности быстро перемещать средства между счетами и отсутствие возможности быстрой и безопасной конвертации средств в твердые валюты. Отсюда торговля по принципу ротации. Растут одни сектора, потом через день или два фиксируется прибыль, деньги перекладываются в другие На таком драйвере далеко не уедешь. Но есть и плюсы - кажется, рынок достиг "дна" и падать больше просто некуда. По крайней мере, без новых шоков со стороны геополитической и внутриполитической повестки".

Шульгин также указывает, что драйвером роста и формирования среднесрочного ралли могли бы послужить стабилизация геополитической повестки, новости о том, что дипломаты возобновляют переговоры с Украиной. В противном случае драйверами будут оставаться отдельные локальные истории типа дивидендов и отчетности, и такая картина, по его мнению, может сохраняться до осени.

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