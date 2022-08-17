"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Block Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $90,4 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Block не дает прогнозов на 3 квартал и 2022 год в связи с высокой неопределенностью. Мы позитивно оцениваем темпы роста экосистем Square и Cash App, однако колебания стоимости биткоина делают совокупные финансовые показатели компании волатильными и труднопредсказуемыми. Сильно проявляется тенденция к росту операционных издержек в условиях повышенной инфляции, что давит на прибыльность. Эмитенту потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям и ограничить рост затрат", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

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