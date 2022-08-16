Технические факторы могут ограничить дальнейший рост рынка акций США - "Открытие Инвестиции"

Технические факторы могут ограничить дальнейший рост рынка акций США, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Эксперт указывает, что в первой половине торговой сессии вторника S&P 500 продолжал консолидироваться в области многомесячных максимумов. "Тем не менее, индекс сильно перекуплен (почти треть его компонентов торгуется с RSI выше 70, что является рекордным значением с июня 2020г). Кроме того, он близко подошел к 200-дневной МА на уровне 4 326 пунктов и проходящей примерно там же вершине даунтренда текущего года. Эти факторы могут спровоцировать коррекцию рынка акций США как минимум в ближайшей перспективе", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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