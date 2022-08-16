"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Группы Позитив" с целевой ценой 1500 руб. за штуку. сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Позитив" представил сильные финансовые результаты за II квартал 2022г. Компания сохраняет прогноз по объему продаж на 2022г в размере 12-15 млрд руб. (против 7,8 млрд руб. за 2021г), что позволяет ожидать выполнение ранее озвученных планов по выручке, EBITDA и чистой прибыли. Мы считаем, что с высокой вероятностью "Группа Позитив" объявит промежуточный дивиденд за III квартал 2022г, а за весь 2022г совокупные выплаты могут составить 23-38 руб. на акцию с доходность 2,0-3,3%. На наш взгляд, на фоне сильной отчетности за III и IV квартал 2022г, а также объявления дивидендов (особенно в условиях отказа большинства российских компаний от выплат акционерам) бумаги "Позитива" продолжат рост. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций компании с целевой ценой 1500 руб.", - пишет эксперт.

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