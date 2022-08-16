ЦБР сохраняет потенциал снижения ставки до 7% к концу 2022г - Райффайзенбанк

Банк России сохраняет потенциал снижения ключевой ставки до 7% годовых к концу текущего года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ в конце прошлой недели опубликовал проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 гг., в котором подтвердил сигнал о возможном дальнейшем снижении ключевой ставки во 2П22 (регулятор будет оценивать целесообразность таких действий). Мы ожидаем, что в течение текущего года у ЦБ еще остался потенциал для снижения ключевой ставки (до 7% к концу 2022 года) - текущий ее уровень все еще сохраняет монетарные условия умеренно-жесткими, что может оказать дополнительное давление на экономику в фазе рецессии", - пишут эксперты в комментарии.

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