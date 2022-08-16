Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Illumina до $255

Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Illumina Inc. до $255 за штуку на фоне негативной оценки опубликованных результатов эмитента за II квартал 2022 года и сниженного менеджментом компании годового прогноза, сообщается в комментарии.

Рекомендация для этих бумаг была снижена экспертами до "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.