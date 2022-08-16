"Финам" повысил рекомендацию для акций Meituan до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Meituan с "держать" до "покупать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость 190,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 15,6% от текущего уровня, была сохранена экспертами.

"16 августа цена акций Meituan по итогам торговой сессии просела на 9% после публикации Reuters о планах холдинга Tencent полностью или частично продать свою долю в капитале эмитента в размере 17% общей стоимостью $24,3 млрд. При этом официально Tencent пока не дала никаких комментариев, а другие источники отрицают сообщения, опубликованные Reuters. По нашему мнению, бизнес Meituan обладает большими перспективами, а потому текущая просадка дает хорошую возможность для открытия позиций на среднесрочную и долгосрочную перспективы. В 1К22 Meituan вполне удачно пережила локдаун, увеличив выручку на 25% г/г. В конце августа компания опубликует отчет за 2К22, и мы ожидаем, что динамика показателей будет схожа с 1К22. Начиная со 2П22 рассчитываем на улучшение внешних условий для ведения бизнеса в Китае и улучшение динамики финансовых показателей компании", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

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