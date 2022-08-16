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16 августа 2022 года 16:47

Котировки акций Walt Disney обладают потенциалом роста - Инвестбанк Синара

Котировки акций Walt Disney Co. обладают потенциалом роста от текущего уровня, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара" Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной.

"Компания Third Point LLC, принадлежащая инвестору-активисту Д. Лебу и вновь вошедшая в капитал Walt Disney, предлагает сократить расходы, полностью выкупить Hulu, изучить возможность выделения ESPN и обновить состав совета директоров. На наш взгляд, появление активиста-инвестора - позитивное для эмитента событие, так как в таких случаях, как правило, заметно повышается стоимость компании, где инвестор такого рода проявляет свою энергию. Мы видим потенциал роста в котировках акций Walt Disney, рейтинг по которым установлен на уровне "покупать", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-DISNEY-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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