Возможно ослабление рубля до 63 руб./$1 - BCS Express

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 63 руб./$1 в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Российский рубль в начале недели ослаб в парах с юанем и долларом США. На графике доллар/рубль видна попытка выхода из двухнедельной консолидации, которая пока не получила полноценного развития. На фоне сужения торгового профицита, допуска нерезидентов к торгам облигациями и ожидаемого перезапуска бюджетного правила растущая динамика USD/RUB и CNY/RUB вполне может получить продолжение. Ближайшими целями могут выступить уровни 63 руб./$1 и 9,5 руб. за юань", - указывает аналитик в обзоре инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.