Следующей целью текущего снижения цены нефти может стать уровень $90/барр. - BCS Express

Следующей целью текущего снижения котировок нефти марки Brent может стать уровень $90 за баррель, считают эксперты BCS Express.

"Нефтяные цены в понедельник были под давлением после слабой макростатистики из Китая и дискуссии вокруг "финального" проекта ядерного соглашения между США и Ираном. Фьючерсы на нефть марки Brent вновь оказались на августовских минимумах и "угрожают" продолжением снижения при сохранении негативного фона. Следующей целью при таком сценарии может стать круглая отметка $90 за баррель", - отмечают аналитики инвесткомпании в комментарии.

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