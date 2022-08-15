"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "ФосАгро" с целью 8000 руб. за штуку в ожидании сильных финансовых результатов компании за 1П22, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"ФосАгро" опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2022г по РСБУ. Выручка компании увеличилась в 8,66 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 114,8 млрд руб. на фоне повышенного спроса и роста цен на удобрения. Чистая прибыль "ФосАгро" выросла в 10,5 раз - до 115,5 млрд руб. Дополнительное влияние на прибыль кроме основной деятельности компании оказала переоценка валютных обязательств в результате укрепления российского рубля. Таким образом, можно ожидать сильный отчёт за I полугодие 2022г по МСФО, публикация которого запланирована на 18 августа 2022г. Сохраняем рекомендацию покупать акции "ФосАгро" и целевой ориентир 8000 руб. в ожидании сильных финансовых результатов", - пишет Баженов.

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