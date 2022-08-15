"Финам" повысил рекомендацию для акций JD.com до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций JD.com Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

По акциям JD.com с листингом в Гонконге целевая цена на апрель 2023 года составляет HKD 263,80. По ADS JD.com с листингом в США целевая цена - $57,80, констатирует эксперт Ксения Лапшина.

"После достижения целевого уровня в конце июня акции JD.com скорректировались на 15% вслед за гонконгским индексом Hang Seng. Текущие уровни выглядят привлекательными для открытия позиций на среднесрочную и долгосрочную перспективу, и это позволяет нам повысить рейтинг по акциям. В 1К22 JD.com удалось сохранить высокие темпы роста выручки, несмотря на сокращение розничных продаж в Китае из-за локдауна. Мы ожидаем, что на следующей неделе JD.com представит хороший отчет за 2К22, который может оказать акциям поддержку", - пишет аналитик "Финама".

JD.com - китайская технологическая компания, входит в число ведущих провайдеров информации в интернете в КНР.

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