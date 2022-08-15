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15 августа 2022 года 17:54
ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы Positive Technologies
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают долгосрочные перспективы Positive Technologies на фоне тренда на импортозамещение программного обеспечения и роста сегмента информационной безопасности, говорится в комментарии. "Мы считаем результат компании по МСФО за второй квартал текущего года сильным, однако он ожидаем на фоне введенных санкций и, как следствие, приостановки доступа российских клиентов ко многим зарубежным IT-продуктам, включая программное обеспечение (ПО). Большой вклад также внесло увеличение количества кибератак, что привело к росту мероприятий по усилению информационной безопасности (ИБ). Данные обстоятельства привели к смещению спроса на российские программные продукты. При этом в большей степени под угрозой оказался корпоративный сектор, как наиболее зависимый от лицензионного ПО. В структуре выручки эмитента корпоративные клиенты обеспечили 75% продаж, число таких клиентов выросло на 43% г/г, а общее число клиентов - на 18% г/г. Положительно оцениваем компанию в долгосрочной перспективе на фоне тренда на импортозамещение ПО и, в частности, роста сегмента ИБ", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-POSITIVE/TECHNOLOGIES-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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