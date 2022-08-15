BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Детского мира"

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "Детского мира", сообщается в материале инвестиционной компании.

"Учитывая сезонность, II квартал 2022 года может оказаться для "Детского мира" сильнее первого. Отчет ожидается 25 августа, там могут появиться новые триггеры для подъема котировок акций. В долгосрочной перспективе взгляд умеренно позитивный, а целью выступает диапазон 90-100 рублей за бумагу. Однако без мощных новых драйверов ожидать скорого роста не стоит", - пишет эксперт Павел Гаврилов.

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