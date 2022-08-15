Оптимизация бизнеса Peloton окажет поддержку цене его бумаг в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Объявленная оптимизация бизнеса Peloton Interactive окажет поддержку котировкам бумаг эмитента в ближайшее время, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Компания Peloton заявила, что сократит около 800 рабочих мест (примерно 13% всех сотрудников) с целью оптимизации затрат. Она также намерена поднять цены на некоторое свое оборудование для фитнеса и закрыть часть розничных магазинов. Мы считаем оптимизацию бизнеса позитивным для компании фактором, который в ближайшее время окажет котировкам бумаг эмитента поддержку", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.