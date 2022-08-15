"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global Payments

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций Global Payments с прогнозной стоимостью $179,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 32,6% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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