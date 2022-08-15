Снижение доходностей ОФЗ с фиксированным купоном может составить 10-25 б.п. на текущей неделе - Sber CIB

Снижение доходностей ОФЗ с фиксированным купоном может составить 10-25 б.п. на текущей неделе, говорится в комментарии Sber CIB.

"Нерезиденты из "дружественных" стран с понедельника снова получат доступ к торгам на российском рынке облигаций. Впрочем, на наш взгляд, их доля рынка невелика, и вряд ли они одновременно будут продавать свои позиции (в том числе на фоне снижения ставок в России). Кроме того, напомним, что ЦБ ввел 6-месячный "мораторий" на операции с бумагами, приобретенными нерезидентами из "дружественных" стран у "недружественных" нерезидентов с 25 июня. В этих условиях мы не видим оснований для дальнейшего роста доходности. Наоборот, на этой неделе рынок ОФЗ может отыграть потери последних дней - мы ждем снижения доходностей выпусков с фиксированным купоном на 10-25 б. п.", - пишут аналитики Игорь Рапохин и Алиса Закирова.

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