Спрос на рубль усилится по мере приближения налоговых платежей - "Велес Капитал"

Спрос на рубль усилится по мере приближения налоговых платежей, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Курс доллара поднимался в начале минувшей недели выше 61,5 руб./$1, обновив максимум с 1 августа. Поддержку американской валюте в паре с рублем оказывал соответствующий внешний фон. Так, на глобальных рынках заметный утренний рост демонстрировал индекс доллара, а цены на нефть ощутимо снижались, отражая в совокупности ухудшение аппетита инвесторов к риску. Таким настроениям во многом способствовала июльская макростатистика из Китая, оказавшаяся хуже ожиданий рынка. При этом смягчить негативный эффект не помогли вливание ликвидности ЦБ Китая в локальную банковскую систему и понижение им процентных ставок по ключевым инструментам рефинансирования", - пишет эксперт.

Кравченко отмечает, что несмотря на преобладание негативных торговых сессий для рубля за последние дни, в целом с начала августа отрицательная динамика для российской валюты минимальна. С приближением основных налоговых платежей августа (на следующей неделе) спрос на рубль может усилиться, что позволило бы полностью отыграть потери с начала месяца, полагает аналитик инвесткомпании.

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