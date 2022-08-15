Снижение ВВП России может продолжиться в III квартале 2022г, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По предварительным данным Росстата, российский ВВП во втором квартале сократился на 4% год к году при прогнозе ЦБ РФ на уровне 4,3% после роста на 3,5% за первые три месяца 2022-го, напоминает эксперт. Таким образом, повышение базового показателя экономики за январь-март было полностью нивелировано его снижением за апрель-июнь, и ВВП за полугодие оказался в отрицательной области.

"Негативная динамика экономики за апрель-июнь не стала сюрпризом, поскольку именно в этот период на ней наиболее полно отразились обесценение рубля в конце первого квартала, приостановка деятельности или уход из России иностранных компаний, пауза в работе организаторов торговли ценными бумагами, а также отказ ряда стран Запада от импорта российского сырья", - указывает Мильчакова.

По мнению аналитика инвесткомпании, в III квартале ВВП России, скорее всего, продолжит снижаться, так как существенный эффект от параллельного импорта будет заметен ближе к концу года, а сокращение добычи нефти и поставок газа в Европу продолжат оказывать негативное влияние на валовый внутренний продукт. В то же время восстановление рынка финансовых услуг и позитивная динамика сельского хозяйства, которое меньше других отраслей экономики зависит от импорта, может способствовать замедлению ее спада. По итогам 2022г эксперт прогнозирует снижение ВВП на 5,5-6%.

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