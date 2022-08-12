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12 августа 2022 года 19:01
Снижение ВВП России по итогам 2022г может составить менее 4% - Банк "Открытие"
Снижение ВВП России по итогам 2022г может составить менее 4%, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Снижение ВВП в России по итогам 2022г может составить чуть менее 4%, что существенно ниже первоначальных оценок - от -8 до -12%. Наиболее важным фактором столь существенного изменения стали высокие экспортные доходы", - указывает эксперт. Петроневич напоминает, что в марте-июле объем добычи нефти против ожидания сохранился на высоких уровнях: немногим ниже пиковых уровней, достигнутых в феврале 2022г, и при этом даже чуть выше, чем в марте-июле 2021г. "Впрочем, до конца года добыча нефти еще может существенно сократиться, вызвав заметный - до 7-9% г/г - спад ВВП в IV квартале. Неплохая в нынешних условиях динамика первых трех кварталов позволит показать не слишком большое падение ВВП в среднем за год", - прогнозирует экономист банка. Несмотря на восстановление объемов добычи нефти в мае-июне, падение российского ВВП в июне продолжилось в силу падения добычи газа (-9,8% г/г), что отразилось на ухудшении динамики оптовой торговли и трубопроводного транспорта, отмечает Петроневич. В то же время положительная динамика в сельском хозяйстве, ряде обрабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок (пищевой промышленности, фармацевтике), платных услугах населению поддержала экономическую активность в июне. Более глубокому падению, на взгляд эксперта, также препятствовало замедление темпов снижения розничной торговли на фоне роста кредитования, поддержавшего потребительскую активность. "Сохранение высоких объемов экспортных доходов - помимо прямого эффекта на рост ВВП - позволило Минфину нарастить программы поддержки экономики и населения. Банку России это позволило смягчить денежно-кредитную политику на фоне укрепления рубля и снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Согласно последним данным Frank RG, кредитование наличными в августе уже превысило уровни начала 2021г, а выдачи ипотеки сравнялись с уровнями годичной давности. Это поддерживает потребительский спрос со стороны населения и рынок жилищного строительства", - отмечается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭКОНОМИКА-ВВП-АНАЛИТИКА
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