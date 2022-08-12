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12 августа 2022 года 18:16
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Baker Hughes с целью $29
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Baker Hughes Co. с целью $29 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. На взгляд директора аналитического департамента Freedom Finance Global Вадима Меркулова, акции Baker Hughes имеют неплохой потенциал роста на горизонте года по следующим причинам. 1. Восстановление буровой активности в мире и увеличение производства СПГ. С начала года глобальная буровая активность растет. Количество активно работающих установок за этот период увеличилось на 212 единиц, или на 13,6%. Согласно прогнозу Минэнерго США, средний уровень добычи жидких углеводородов в мире в текущем году поднимется на 5% г/г, до 100,3 млн баррелей в сутки (мбс). В 2023г показатель прибавит еще 1,2%, увеличившись до 101,6 мбс. Прирост добычи газа в США ожидается на уровне 2,9% и 3,9% в 2022г и 2023г соответственно. Повышение добычи углеводородов потребует увеличения инвестиций и приведет к повышению финансовых показателей нефтесервисных компаний. Ожидается рост выручки Baker Hughes на 1,2% и 5,6% в текущем и следующем году соответственно. 2. Окончание продаж акций эмитента компанией General Electric. По состоянию на конец II квартала 2022г объем обратного выкупа составил $900 млн, а количество акций на балансе GE упало до 7 млн, или $170 млн в текущих ценах. На взгляд Меркулова, GE завершит реализацию бумаг уже в III квартале 2022г, что снимет давление на котировки Baker Hughes. 3. Высокая дивидендная доходность и низкая долговая нагрузка. По итогам второго квартала менеджмент Baker Hughes сохранил размер квартального дивиденда на уровне $0,18 (отсечка прошла 8 августа, выплата назначена на 19 августа) с доходностью к текущим котировкам 3% годовых. Средний показатель для крупнейших конкурентов компании составляет 1,23%. При этом отношение чистого долга компании к прогнозной EBITDA 2022 года - всего 1,3х, что, по мнению эксперта Freedom Finance Global, исключает снижение дивидендных выплат в обозримой перспективе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BAKER/HUGHES-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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