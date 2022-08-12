Скачок котировок акций РусГидро может оказаться временным - "Велес Капитал"

Скачок котировок акций "РусГидро" может оказаться временным, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Наибольший рост в пятницу показывали бумаги "РусГидро", поддержку им оказали новости о намерении "РусАла" продолжить наращивание доли в компании. C технической точки зрения акции "РусГидро" в пятницу поднялись до максимума с конца июля, но объемы торгов по бумагам не столь значительны, а ADX дневного графика указывает на сдержанный восходящий тренд, что наряду с положением у верхней полосы Боллинджера и сопротивления 0,8000 руб. призывает к осторожности в отношении открытия новых "длинных" позиций у текущих уровней. Скачок котировок "РусГидро" может оказаться временным и перейти в развитие нисходящего движения с перспективой обновления предыдущего минимума 0,7200 руб., в пользу чего говорило бы возвращение ниже поддержки 0,7550 руб. Выше 0,8000 руб., тем не менее, можно будет задуматься о наращивании "лонгов" с перспективой движения как минимум в район 0,8590 руб. в связи с возможной переоценкой бумаг рынком", - пишет аналитик инвесткомпании.

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