"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Bath & Body Works с целью $45 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,6%, стоп-приказ: $35, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 17 августа. Аналитики ожидают, что выручка составит $1,61 млрд, а прибыль на акцию - $0,44. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа цена акции оттолкнулась от уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $45. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $35 риск на портфель составит 0,76%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,35", - указывают эксперты "Финама".

Bath & Body Works - американская сеть розничных магазинов по продаже мыла, лосьонов, парфюмерии и свечей.

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