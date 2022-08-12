"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Газпрома с целью 155 руб

"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Газпрома" с целью 155 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 184 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в данный момент компания достаточно сильно срезала объем поставок газа в западные страны, что серьезно повлияет на ее выручку. Помимо этого, весьма вероятно увеличение капитальных затрат, что снизит вероятность выплат дивидендов на горизонте нескольких лет.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках нисходящего тренда и пробила ключевой уровень сопротивления. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 184 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

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