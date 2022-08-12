Золото остается в боковом тренде, несмотря на снижение инфляции в США - Sber CIB

Золото остается в боковом тренде, несмотря на снижение инфляции в США, говорится в комментарии Sber CIB.

"Благоприятная статистика в США дает основания надеяться, что на заседании в сентябре ФРС поднимет ставку меньше, чем на 75 б. п. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также полагаем, что повышение ставки на 50 б. п. на следующем заседании Федрезерва соответствует базовому сценарию. Для золота такое развитие событий благоприятно: инвестиции в этот металл не приносят фиксированного процентного дохода, поэтому при росте ставки золото становится менее привлекательным с инвестиционной точки зрения, чем долгосрочные КО США и банковские вклады", - пишет аналитик Антон Чернышев.

Эксперт указывает, что в пятницу на торгах в Азии золото котируется около $1790 за унцию. В центре внимания предварительный индекс потребительской уверенности в США от Мичиганского университета за август.

"Инвесторы продолжат учитывать в котировках снижение инфляционного давления в США, что может немного поддержать цены в первой половине сессии, - подчеркивается в комментарии. - Однако вероятный рост индекса потребительской уверенности может вновь напомнить, что ФРС все еще может поднять ставку в сентябре на 75 б. п., в результате чего инвестиционная привлекательность желтого металла снизится. Таким образом, мы ожидаем, что золото продолжит держаться в пределах $1780-1800 за унцию".

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