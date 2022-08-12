.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторам стоит продавать обыкновенные акции Сургутнефтегаза и покупать "префы" - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 августа 2022 года 14:46
Инвесторам стоит продавать обыкновенные акции Сургутнефтегаза и покупать "префы" - BCS Express
Инвесторам стоит продавать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" и покупать его "префы", отмечается в материале BCS Express. "Мы полагаем, что привилегированные акции "Сургутнефтегаза" будут значительно опережать обыкновенные в случае существенного ослабления рубля по отношению к доллару США, который, по нашему мнению, может упасть с текущего уровня 60 до 70 руб./$1 и выше к концу года. Наш торговый план - покупка "префов" и продажа обыкновенный акций компании на одинаковый объем. Цель: рост "префов"на 15% против "обычки", - пишут аналитики инвесткомпании. Потенциальная девальвация привела бы к значительному увеличению рыночных ожиданий чистой прибыли "Сургутнефтегаза" за год, полагают эксперты. Так, обменный курс на конец года ниже 65 означает, что очень большие убытки по валютным операциям будут отражены в "денежной кубышке", составляющей сейчас $52 млрд. Это подразумевает чистый убыток в итоге и минимальный дивиденд по префу, равный 0,82 руб., который аналитики ожидают по обыкновенным акциям. По ним уже много лет выплаты стабильны и ни к чему не привязаны. "Однако ослабление курса рубля более 65 руб./$1 в паре с долларом начнет заметно улучшать чистую прибыль и ожидания в отношении дивидендов по "префам", - прогнозируют стратеги BCS Express. - По ним выплаты должны составлять 40% от прибыли на акцию, учитываемой в соответствии с РСБУ, даже если этот доход обусловлен прибылью и/или убытком от курсовой разницы. Если к концу 2022г доллар будет стоить, скажем, 70 руб./$1, то мы прогнозируем дивиденд на акцию для привилегированных бумаг на уровне около 3,4 руб. В то же время наши ожидания по дивидендам на обыкновенную акцию будут лишь немного увеличены по отношению к прошлому году, до 0,82 руб. При текущих рыночных ценах это означало бы, что дивидендная доходность "префов" составит около 12% по сравнению с 3% для обыкновенных акций, что, вероятно, приведет к значительному увеличению цены "префов" как в абсолютном выражении, так и по отношению к цене обыкновенных бумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
12 августа 2022 года 16:40
Акции "Татнефти", Ozon и "Группы Позитив" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. 15 августа пройдет заседание совета директоров Татнефти, на котором будет рассматриваться вопрос дивидендов за I полугодие 2022 г. "Учитывая высокие цены на нефть и... читать дальше
.12 августа 2022 года 16:06
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Bath & Body Works с целью $45 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,6%, стоп-приказ: $35, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах... читать дальше
.12 августа 2022 года 15:42
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Газпрома" с целью 155 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 184 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в данный... читать дальше
.12 августа 2022 года 15:10
Золото остается в боковом тренде, несмотря на снижение инфляции в США, говорится в комментарии Sber CIB. "Благоприятная статистика в США дает основания надеяться, что на заседании в сентябре ФРС поднимет ставку меньше, чем на 75 б. п. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также полагаем, что... читать дальше
.12 августа 2022 года 14:07
Сектор черной металлургии сейчас находится в глубоком кризисе, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Василий Данилов. "Даже в соответствии с базовым сценарием проекта "Стратегии 2030" выплавка стали в стране вернется на докризисный уровень лишь через 9 лет, - указывает эксперт.... читать дальше
.12 августа 2022 года 13:35
Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "НОВАТЭКа" и убрав бумаги "Интер РАО", сообщается в комментарии. Текущий состав топ-10 акций России: "НОВАТЭК", "Детский мир", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "ГК ПИК", "Магнит", "Сегежа",... читать дальше
.12 августа 2022 года 13:00
Цена нефти может попробовать на прочность уровень $100,3 за баррель Brent, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе. "Brent с утра в пятницу торгуется около $99/барр. В центре внимания новости о закрытии шести нефтяных и газовых месторождений в Мексиканском заливе после остановки двух трубопроводов... читать дальше
.12 августа 2022 года 12:31
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции VK с целевой ценой 500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 420 руб., потенциальная доходность: 19%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперт инвесткомпании Павел Гаврилов указывает на следующие факторы... читать дальше
.12 августа 2022 года 11:42
Результаты VK за 2К22 поставили под сомнение перспективы российских IT-компаний - "Открытие Инвестиции"
Результаты VK за 2К22 поставили под сомнение перспективы российских IT-компаний, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Общая выручка VK по МСФО увеличилась на 11% год к году, достигнув 32,8 млрд рублей.... читать дальше
.12 августа 2022 года 11:24
Рубль продолжит торговаться в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1 в преддверии выходных - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль продолжит торговаться в диапазоне 58,75-61,75 руб./$1 в преддверии выходных, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Всю эту неделю рубль не показывал ярко выраженной динамики, что продолжилось и в четверг - по итогам вчерашнего дня курс USD/RUB вырос всего лишь на 0,01% до 60,67... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.