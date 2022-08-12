Сектор черной металлургии находится в глубоком кризисе - "Велес Капитал"

Сектор черной металлургии сейчас находится в глубоком кризисе, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Василий Данилов.

"Даже в соответствии с базовым сценарием проекта "Стратегии 2030" выплавка стали в стране вернется на докризисный уровень лишь через 9 лет, - указывает эксперт. - Поэтому в ближайшие годы российским сталеварам явно будет не до иностранных M&A сделок, особенно на фоне санкционного давления. При этом более вероятны покупки активов внутри России. Вполне возможно, что в обозримой перспективе начнется консолидация сталелитейного сектора, в результате которой более мелкие и менее маржинальные предприятия, находящиеся в тяжелом положении, заинтересуют стальных баронов".

Эксперт отмечает, что на данный момент иностранными активами владеют три из четырех российских компаний. Evraz в Северной Америке (США и Канада), "ММК" в Турции, "НЛМК" в Европе и США.

Продажа иностранных активов, по мнению Данилова, несет преимущества для Evraz и "ММК", так как компании избавятся от лишних проблем, связанных с ограничениями на трансграничное движение капиталов, и получат снижение долговой нагрузки (что в условиях кризиса всегда позитивно). А вот для "НЛМК" такая сделка будет негативна, так как зарубежные предприятия гармонично встроены в бизнес-модель и их потеря нарушит привычный и отлаженный процесс работы компании.

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