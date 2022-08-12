"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "НОВАТЭКа" и убрав бумаги "Интер РАО", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "НОВАТЭК", "Детский мир", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "ГК ПИК", "Магнит", "Сегежа", "ФосАгро", "Татнефть".

"Мы добавляем в подборку акции "НОВАТЭК". Компания выигрывает от высоких мировых цен на газ, при этом не испытывая на себе ограничений экспорта.. Ожидаем решения Совета директоров компании о выплате дивидендов за 1П22. Дивидендная доходность акций "НОВАТЭКа" может составить 5,4-6,6%. Исключаем акции "Интер РАО ЕЭС". Выход иностранных инвесторов из российских активов откладывается на фоне запрета на продажу нерезидентами долей в стратегических предприятиях до конца 2022г. Это лишает акции "Интер РАО" - потенциального покупателя активов Юнипро и Фортума - краткосрочных драйверов для роста", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.